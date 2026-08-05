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Хуманоидни роботи вече работят в местна фирма /СНИМКИ И ВИДЕО/

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Машините заменят охранители, товарачи и хигиенисти в „Грестокомерс“.

Първите хуманоидни роботи вече се внедряват в местната икономика и успешно заместват хора в реална работна среда. В лясковската фирма „Грестокомерс“ вече използват машини с човешка визия като товарачи, охранители и хигиенисти, разказа специално за „Борба“ шефът на компанията Георги Стоянов. Иновативната идея им хрумнала заради системния недостиг на кадри.

„Тази стъпка не цели да заменим всички хора с роботи, а да подпомогнем част от рутинната човешка дейност и да я улесним, за да могат служителите да се концентрират върху най- важните задачи.

До две години се надяваме да заменим най-неквалифицирания труд с хуманоидни роботи на 100%“, обясни Стоянов.

Последният робот, който работи в компанията, е охранителен хуманоид. Освен че отговаря за реда във фирмата, машината има директна връзка с телефон 112. Обучена е така, че да сигнализира при температура над 50 градуса, за да предотврати пожари, паднал човек, течове на вода и т. н.

Стилян НАЙДЕНОВ

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