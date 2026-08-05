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Изтеглиха жребия за първенството при жените, етърки стартират с домакинство на ОФК „София“

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В Националната футболна база беше изтеглен жребият за Държавното първенство по футбол при жените за сезон 2026/27.

В новото издание на шампионата ще участват 12 отбора, които ще се изправят един срещу друг в два полусезона – на разменено гостуване, в общо 22 кръга. Програмата за целия сезон беше определена чрез жребий по системата на Бергер.

И през новата кампания се очаква сериозна конкуренция в битката за шампионската титла. Сред участниците са  НСА, „Лудогорец“, „Локомотив“ (Стара Загора), „Пирин“ (Благоевград), „Севлиево Лейдис“, „Етър ВТ“ (Велико Търново), ОФК „София“, АФР, „Пълдин“ (Пловдив), „Спортика“ (Благоевград), „Енко“ (Пловдив) и „Ботев“ (Пловдив).

Първенството стартира стартира на 29 и 30 август като в първия кръг етърки са домакини на ОФК „София“.

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