Къде ще спира токът в четвъртък, 6 август

От 06.08.2026 г. до 07.08.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Елена, с. Беброво – югоизточната част на селото, абонатите захранени МТП 2 Беброво.

На 06.08.2026 г. в периода 9:15 ч. до 9:35 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Горна Оряховица – с. Писарево, с. Върбица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш, част от гр. Долна Оряховица и МТП Язовира с. Горски Горен Тръмбеш.

На 06.08.2026 г. в периода 9:00 ч. до 9:30 ч. и от 13:00 ч. до 13:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Свищов: ул. Авксентий Велешки от №1 до №23 и от №2 до №14, ул. Алеко Константинов от №21 до №31 и от №24 до №28, ул. Георги С. Раковски, ул. Димитър Ем. Шишманов от №10 до №18, ул. Дунав от №2 до №10, ул. Еделвайс, ул. Иван Вазов, ул. Иконом Христо Василев от №1 до №6, ул. Иларион Макариополски, ул. Кирил и Методий от №1 до №4, ул. Мирон Бешков, ул. Никола Славков, ул. Опълченска, ул. Осъм, ул. Отец Паисий Хилендарски от №1 до №23, ул. Подполковник Ем.Чакъров от №4 до №26 и от №7 до №21, ул. Сан Стефано, ул. Стефан Караджа, ул. Тодор Хрулев, ул. Христо Смирненски №18, ул. Цветан Радославов №10 и №23, ул. Черноризец Храбър, ул. Шипка, ул. Янко Мустаков, ОУ Филип Сикелариевич, ОП Пазари, Робсов ЕООД, Металснаб България АД, Драгажен флот Истър АД, Слънчо АД, Топливо АД, Тацеко ЕАД, Автогарата, Гарата и фирми намиращи се на територията на бившата търговия на едро, ул. Георги Владикин, ул. Димитър Ем. Шишманов, ул. Клокотница, ул. Княз Черкаский, ул. Никола Славков, Градски исторически музей Алеко Константинов, Пристанищен комплекс, Митница.

На 06.08.2026 г. в периода 9:00 ч. до 13:30 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Свищов: ул. 53-Волински полк, ул. Алеко Константинов №2и №4, №22, ул. Булаир, ул. Генерал П.Киселов, част от ул. Дунав, ул. Каймакчалан, ул. Кирил Д.Аврамов №13, ул. Одрин, ул. Професор Димитър Бъров, ул. Христо Цв.Бръчков, ул. Цанко Церковски от №1 до №17 и от №24 до №28, ул. Янтра, СА Димитър А. Ценов, Драгажен флот Истър, Ферибот, Търговски обекти площад Алеко, Консорциум КАЛЕТО – 2004 ООД, ЕТ Деница-Тодор Тодоров, Проф. Иван Шишманов – Свищов ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА, Николай Павлович – гр. Свищов ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ.

На 06.08.2026 г. в периода 9:30 ч. до 15:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – кв. Чолаковци- улици – Бяла Бона от № 1 до №24, Райна Княгиня от № 1 до № 15, Рада Войвода от № 1 до № 17, Петър Пърмаков от № 1 до № 7, Райчо Николов № 1, 3, СУ Владимир Комаров, както и фирмите и гаражите в района.

На 06.08.2026 г. в периода 9:15 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Горна Оряховица – МТП Язовира с. Горски Горен Тръмбеш.

На 06.08.2026 г. в периода 8:30 ч. до 16:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново: ул. Александър Бурмов от № 10 до № 28, ул. Ангел Каралийчев от № 2 до № 4 и от № 10 до № 12, ул. Вихрен № 2, ул. Камен Зидаров от № 1 до № 7, ул. Моско Москов от № 1 до № 27, ул. П. Ю. Тодоров от № 5 до № 11 и от № 2 до № 14, ул. Стоян Михайловски № 7 и № 9.

На 06.08.2026 г. в периода 8:30 ч. до 9:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Павликени: с. Патреш, МТП Агрохимическо – гр. Павликени, в районa с. Г. Липница и част от с. Долна Липница – СТП 5 Острова Д. Липница, МТП 12 Д. Липница, СТП 3 Ст. Двор Запад Д. Липница, СТП 11 Д. Липница, СТП 7 Север Д. Липница, ТП 9 ВиК ПмСт Д. Липница, БКТП ГРУ ФВЦ 1 Долна Липница, МКРУ ФВЦ 2 Д. Липница и всички абонати захранени от ВЕЛ Патреш 3.