“Локомотив” представи двама младоци, посреща “Фратрия” в неделя

Двама млади футболисти, които вече носят черно-бялата фланелка, представи горнооряховският “Локомотив”.

Външният халф Боян Рангелов е на 19 години. Младият футболист натрупа опит зад граница, след като бе част от италианския “Соренто” U19, а преди това е бил в школите на ЦСКА 1948 и “Национал”.

Рангелов играе като дясно крило, но може да бъде използван и по левия фланг, което дава допълнителни опции в офанзивен план. Боян дори вече записа минути за сезон 26/27.

Егор Романюк идва под наем от ЦСКА 1948. Той е само на 17 години, но вече е с цял сезон във Втора лига с екипа на “Миньор” /Перник/.

Играе на позиция централен защитник, като също записа първите си мачове с „черно-бялата“ фланелка, влизайки от скамейката принудително заради контузията на Мариян Иванов срещу “Черноморец”. След това записа и 90 минути срещу дубъла на “Лудогорец”.

В неделя от 20:00 часа “железничарите” посрещат “Фратрия” в третия кръг от първенството на Втора лига в търсене на първа победа. До момента селекцията на Николай Панайотов има в катива си една точка от два кръга. Главен съдия е Валентин Стефанов, асистират му Иван Беделев и Стоян Стоянов. Съдийски наблюдател е Никола Атанасов от Велико Търново.