Жегата може да е по-опасна, отколкото си мислите – ето защо

Жълт код за горещо време е обявен в 22 области на страната. Във връзка с все по-горещите лета разговаряхме с доц. д-р Петя Димитрова от Института по микробиология към БАН.

Изменението на климата в световен мащаб, включително и в България, представлява заплаха за човешкото здраве, като последиците от него засягат все повече аспекти от ежедневието ни. Това каза за БТА доц. д-р Петя Димитрова, която е имунолог от Лаборатория по експериментална имунотерапия в Института по микробиология към БАН. Тя посочи, че екстремните метеорологични явления, най-вече горещите вълни и сушите, зачестяват, а периодите с високи температури се удължават.

Доц. Димитрова обясни, че макар човешкото тяло да разполага с механизми за терморегулация и адаптация, продължителните горещини и резките температурни промени поставят организма под силен физиологичен стрес и оказват негативно влияние върху терморегулацията и имунната система. По думите ѝ тези механизми са ключови за нормалната функция на всички органи и системи, включително сърдечно-съдовата, дихателната и имунната.

Специалистът посочи, че при екстремни горещини се нарушава и биологичният часовник на организма, което може да доведе до възпалителни процеси, а при някои хора – и до хронично възпаление.

Това обяснява и защо състоянието на хора с хронични заболявания, като сърдечно-съдови болести, диабет или затлъстяване, често се влошава през летните месеци. При пациенти със сърдечно-съдови заболявания дори се наблюдава пряка зависимост между високите температури и смъртността, допълни тя. Доц. Петя Димитрова подчерта, че въпреки слънчевото време и доброто общо състояние на имунната система през лятото инфекциозните заболявания не намаляват, тъй като високите температури и температурните колебания влияят неблагоприятно върху вродения имунитет.

Тя призова хората, особено тези с хронични заболявания, да бъдат внимателни през горещите периоди, да спазват режим на почивка, да приемат достатъчно течности, да поддържат умерена физическа активност и да се отнасят отговорно към собственото си здраве. Според нея режимът на лягане и ставане, режимът на хранене са много важни за всеки организъм, независимо от времето навън.

Доц. д-р Петя Димитрова е имунолог от Лабораторията по експериментална имунотерапия към Департамента по имунология на Института по микробиология към БАН. В последните 15 години се занимава с изучаване на вродения имунитет и възпалението. Интересува се от новите технологии, изследващи вродения имунитет, и в настоящите си проучвания се е насочила към търсенето на нови терапевтични подходи, насочени към вродения имунитет при остро и хронично възпаление. Специализирала е в Германия, Италия и САЩ. Тя беше част от Фестивала на науката, проведен във Враца.

БТА