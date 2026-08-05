Община маха изоставени автомобили от общински и държавни площи

Община Свищов започва проверки за излезли от употреба и неправомерно паркирани на общински и държавни терени моторни превозни средства.

Кампанията започва на 10 август, когато комисия от служители на Общината ще прави огледи за такива автомобили по всички обществени пространства – тротоари, детски площадки, паркинги, зелени площи и др.

На всички излезли от употреба МПС се поставят стикери с предписание за премахване на автомобилите в 3-месечен срок. След изтичането на указания срок кметът на Общината ще издава заповед за принудително премахване и моторните превозни средства се вдигат от фирмата, с която Общината има сключен договор, а на собствениците на автомобилите се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Проверките се извършват на основание променената Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов. Според нея за отпадък се счита МПС с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост. Като такъв се счита и моторното превозно средство, което не е минало технически преглед за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед и също се намира на имот общинска или държавна собственост. В тази графа влизат и регистрираните, но изоставени автомобили.

Гражданите могат да подават сигнали в Общината.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката илюстративна.