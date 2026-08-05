Птици и гръмотевици – основните заподозрени за честите прекъсвания на тока в региона

Честите прекъсвания на тока и сигналите на гражданите през летните месеци бяха взети предвид от областният управител Марин Богомилов, който свика работна среща с представители на електроразпределителното дружество и общините от региона.

В срещата участие взеха заместник областният управител Петър Димитров, управителят на РОЦ (Регионален обслужващ център) Горна Оряховица и Габрово Тодор Георгиев, както и представители на общините.

Управителят на РОЦ Тодор Георгиев обясни, че традиционно най-много смущения в електропреносната мрежа се регистрират през летните месеци, но тази година те са започнали по-рано поради обилните и интензивни дъждове и гръмотевични бури. Птици също предизвикват кратковременни прекъсвания на тока. Той увери, че през останалата част от годината проблемите са значително по-малко.

Тодор Георгиев информира, че от страна на РОЦ са взети спешни мерки за подобряване на качеството на услугата:

„Подменят се изолатори по критични участъци от мрежата. Извършва се повторна инспекция с термокамери за превантивно откриване на дефекти. Почистени са просеките по трасетата на електропроводите, което би следвало да намали риска от аварии при бури и паднали клони“, изброи Георгиев.

Представителите на общините изразиха сериозно недоволство от комуникацията с електроразпределителното дружество и липсата на адекватна обратна връзка. От Община Велико Търново посочиха, че през последните седмици са подложени на атаки от страна на потребители, които ги обвиняват в бездействие.

От Община Елена настояват плановите ремонти да не се извършват в пиковия летен туристически сезон, тъй като Елена е утвърден туристически център. При неотложни ремонти те да се провеждат в ранните сутрешни часове, а срокът за предизвестие да бъде увеличен от 7 на 14 дни.

Ръководството на Община Златарица сигнализира за конкретен случай в село Долно Шивачево, където са изгорели улични лампи и домакински уреди. РОЦ потвърди, че жалбата е приета за основателна.

Представител на Община Павликени прочете отговор по подадена жалба, като кметовете на населени места продължават да бъдат основният комуникационен канал между гражданите и електроразпределителното дружество.

Остра критика отправи и и.д. кмет на община Полски Тръмбеш Росен Русанов.

Марин Богомилов оцени положително свършената работа от енергото по почистването на просеките, но подчерта, че това трябва да става при предварително информиране на кметовете, за да могат те да уведомят гражданите.

„Кметовете поемат като буфер недоволството на хората, когато не са информирани навреме“, заяви Богомилов.

Той акцентира и върху необходимостта от разяснителна кампания сред населението, като обясни, че при писмени жалби се получава официален отговор, докато при телефонни обаждания това не важи.

От страна на Енергопро беше потвърдено, че всяка конкретна жалба се разглежда по индивидуален номер и при писмен сигнал се изготвя писмен отговор.

Областният управител закри срещата с уверението, че подобни работни срещи ще продължат, а целта е гражданите да бъдат по-добре информирани, което да доведе до повече разбиране при възникнали аварии и ремонтни дейности.

Снимки: Областна администрация