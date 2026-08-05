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С 12 млн. евро обновяват болницата, общежитията на НВУ, училище, детска градина и правят нови социални услуги

БОРБА БГ 2 четения 0 Comments

Община Свищов успешно подаде интегриран проект за подобряване на достъпа до здравни, социални и образователни услуги в област Велико Търново.

Той е по Програма “Развитие на регионите”, а инвестицията е насочена към устойчиво подобряване качеството на живот и разширяване на достъпа до ключови здравни, социални и образователни услуги за населението на област Велико Търново.

Проектът е разработен в партньорство между Община Свищов, Община Полски Тръмбеш, Национален военен университет „Васил Левски“ и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Благодарение на съвместната работа са планирани интегрирани инвестиции в секторите здравеопазване, социални услуги, образование и енергийна ефективност. Общата стойност на проектното предложение възлиза на 12 191 746,90 евро.

Средствата са предвидени за различни направления.

Проектът включва прилагане на мерки за енергийна ефективност на студентските общежития на НВУ „Васил Левски“. Предвидено е модернизиране на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов, както и обновяване на медицинската апаратура в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” в Свищов.

Проектното предложение включва разкриване на интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи за община Свищов. Планира се разкриване на Общностен център за ранно детско развитие, основен ремонт и модернизация на СУ “Николай Катранов” в Свищов и модернизация на сградния фонд на ДГ “Слънчо” в крайдунавския град.

Проектът включва и разкриване на социална услуга „Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания” в община Полски Тръмбеш“.

Заложените дейности надграждат стратегическите приоритети за развитие на общините Велико Търново, Свищов и Полски Тръмбеш и са в съответствие с целите и приоритетите на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.

Снимка: НВУ

 

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