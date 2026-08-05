Самуил Иванов от ШК “Етър” с призови класирания на фестивал в Гърция

Близо 500 състезатели от цял свят, разделени в 4 турнира според рейтинга, участваха в традиционния фестивал по шахмат в Кавала /Гърция/. ШК “Етър” се включи с 8 участници. Те играха в 9 кръга на контрола 90 минути за 40 хода, +15 минути до края на партията, с 30 секунди след всеки ход.

Приятна изненада бе представянето на най-малкия състезател, 8-годишният Самуил Иванов, който се класира втори във възрастта си и трети в генералното класиране на турнир D (за деца до 10 години). Самуил натрупа 5,5 точки от 7 кръга, като направи реми с победителката от Беларус.

Ивайло Капарашев, Веселин Ангелов и Далия Кожухарова се състезаваха в турнир С до 1600 рейтинг. Момчетата бяха в борбата за челно класиране до последно. Лиам Кожухаров, Явор Нончев и Николай Йорданов играха в турнир B, категория до 2100 рейтинг, а треньорката на клуба WIM Светла Йорданова в турнир А.

“Състезанията бяха на много високо ниво и изключително полезни за младите шахматисти. Имахме възможност наживо да видим някои световно известни имена. Българката WGM Надя Тончева финишира сензационно на второ място в най-силния А турнир, покри норма за IM и минава границата от 2400 ЕЛО. С това се нарежда на второ място сред българките, непосредствено след Нургюл Салимова”, разказа Светла Йорданова.