Със 100 хил. общински пари ремонтират водопровод с над 60% загуби към бедстващо село

След проведена среща на кмета на Свищов д-р Генчо Генчев с ръководството и УС на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ бе постигнато съгласие за започването на належащия авариен ремонт на каптаж „Илиево“ при с. Ореш, считано от 04.08.2026 г.

Дейностите по неотложното възстановяване се налагат поради обявеното преди дни частично бедствено положение в населеното място.

Причината за кризата са сериозни проблеми с довеждащия водопровод и десетки аварии по мрежата от каптаж „Илиево“ до помпена станция „Първи подем“, които водят до над 60% загуба на вода по трасето.

Спешните строителни работи ще обхванат най-критичния участък от довеждащия водопровод с дължина 800 метра. В рамките на ремонта старите амортизирани азбесто-циментови тръби ще бъдат изцяло подменени с модерни полиетиленови с висока плътност. Община Свищов има готов проект и разрешение за строеж още от 27.05.2025 г., но неговото изпълнение беше блокирано заради съдебно дело, заведено по жалба на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Кметът на Свищов д-р Генчо Генчев изрази своята благодарност към областния управител Марин Богомилов за оказаното съдействие и уточни пред медиите, че за преодоляване на водния дефицит община Свищов ще отдели 100 хиляди евро от капиталовата си програма.