Театър ВЕСЕЛ покани спектакъл с пингвинчета и изложба с кукли на Международния фест „Лято, кукли и приятели”

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026″, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, продължава на 8 август, събота, в 11:00 часа на сцена „Арт Лято” до Художествена галерия „Борис Денев” с „Шестте пингвинчета” по едноименната приказка на Борис Априлов.

Спектакълът е от репертоара на ИЛКОВА Театър – София. Сценичната адаптация и постановката са дело на Венцислав Асенов, сценографията и куклите – на Емелияна Тотева, а музиката – на Павел Васев. В представлението участват Силвана Петрова и Ангел Калев.

След представлението в зала 3 на Художествена галерия „Борис Денев” в 12:00 часа може да бъде посетена традиционната изложба „Сцена и кукли”. Експозицията е посветена на творчеството на сценографа Юлия Лачева. Представени са оригинални ескизи, проекти и театрални кукли от спектакли. Юлия Лачева е утвърден български сценограф, работещ активно в сферата на кукления театър. Тя е част от известна театрална фамилия – дъщеря е на изтъкнатия сценограф Евгения Лачева. Възпитаник е на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) от класа на проф. Майа Петрова.

Работата ѝ се отличава с визуално въображение и прецизна изработка на детайлите, съобразени със спецификата на кукленото изкуство.

Юлия Лачева си сътрудничи с редица държавни и общински куклени театри в страната. Част от постановките с нейни кукли и сценография включват: „Зайченцето бяло” (ДКТ – Бургас), „Трите прасенца” (ДКТ – Силистра), „Изгубен в гората” (ДКТ – Видин), „Трите прасенца” (ДКТ – Русе) и др. Творчеството на Юлия Лачева е редовно представяно на специализирани изложби за сценография, както и на престижни международни куклени фестивали.

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели 2026″, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ – член на АКТ УНИМА България, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и с любезното партньорство на Художествена галерия „Борис Денев” и Народно читалище „Надежда–1869″. Форумът е част от календара на културните събития на Общината. Входът е свободен.