Три шампионски титли за стрелците с лък на „Етър 78“ от първенството на стадион „Хр. Ботев“ в Дебелец

207 стрелци от 17 клубa участваха във всички дисциплини на Държавното лично и отборно първенство по стрелба с лък за мъже, жени, юноши и девойки на открито. Състезанието се проведе на стадион „Христо Ботев“ в град Дебелец, домакин бе великотърновският клуб „Етър 78“.

Шампионка със златен медал при девойки под 18 години, в дисциплината компаунд, стана Дария Златева. При мъже в категория традиционен лък, шампион стана Николай Гайдаров. Заедно с Мирослав Иванов, индивидуално 4-то място и Тихомир Гайдаров, индивидуално 8-мо място, завоюваха отборно шампионската титла с нов национален рекорд. Елица Кръстева в дивизия гол лък при жените е трета. В смесен отбор, заедно с Чавдар Чалъков в дивизия гол лък, който при мъже индивидуално е шести, завоюваха трето място.

При първото състезание в дивизия гол лък при мъже Диан Мюл индивидуално е 14-ти, Северин Кавлаков е 18-ти. Отборно в дивизия гол лък мъжете на великотърновския клуб се класираха четвърти. Александър Пагу на компаунд при мъжете е четвърти. Отборно на компаунд при мъжете Димитър Янков и Денис Ванков се подредиха четвърти. Добро класиране постигна и Боян Иванов при мъже на рекърв. В същата дивизия рекърв, но при юноши под 18 години, Давид Иванов зае четвърто място индивидуално. Николай Станев при компаунд мъже 50+ се класира на осмо място.

„Представянето ни на първенството на открито е повод за гордост и ни мотивира да продължим да работим с още повече енергия и амбиция за предстоящите състезания. Като организатори на шампионата се справихме отлично в горещият уикенд, за което благодаря на всички състезатели, че макар и изморени, помогнаха да се справим успешно с предоставеното ни домакинство“, коментира треньорът на „Етър 78“ Димитър Димитров.