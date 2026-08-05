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Университет в Барселона пуска курсове по каталонски за студенти и служители на ВТУ

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Universitat Oberta de Catalunya в Барселона предлага онлайн курс по каталонски език за напълно начинаещи, създаден специално за общността на #OpenEU.

Курсът е предназначен за студенти и служители на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, съобщиха от учебното заведение.

Не са необходими предварителни познания. Желаещите да се включат ще усвоят основите на езика и ще се докоснат до културата на Каталуния.

Курсът започва на 23 септември и ще продължи четири месеца. Натовареността е около 6-7 часа седмично и ще се провежда изцяло онлайн.

От ВТУ посочват, че местата в курса са ограничени, затова кандидатстването ще продължи до 4 септември. Формулярът за записване е онлайн.

Михаил МИХАЛЕВ

 

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