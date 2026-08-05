Вашият хороскоп за четвъртък, 6 август

Луната е в Телец и е в квадратура със Слънцето. Въпреки отпускарския период, не пренебрегвайте важните си ангажименти днес, ако сте на работа. Положете усилия и не отлагайте за утре това, което можете и сте длъжни да вършите днес.

ОВЕН

Погрижете се за бюджета си

В четвъртък сте прекалено доверчиви. Имате нужда да споделите всекиму, какво преживявате и в какъв период се намирате. Бъдете по-дискретни. Не давайте пари на заем и обърнете повече внимание на бюджета си до края на месеца. При някои днешният ден носи пари, но приходите веднага ще запълнят вече отворили се финансови дупки в в ежедневието ви.

ТЕЛЕЦ

Пазете се

Днес не преценявате добре ситуациите, в които попадате. Подхождате прекалено доверчиво, без това да ви носи полза. Ще ви се струпат много проблеми на главата, ако разказвате безразсъдно за плановете си – и лични, и професионални. Хорската завист е причина да почувствате нож в гърба си – повод, за поредния незаслужен провал.

БЛИЗНАЦИ

Съвет от близките

В четвъртък е добре да не вините другите за своите собствени несполуки. Денят изисква да направите своя вътрешен анализ, като се посъветвате с близките и семейството си. Търсейки съвет от тях ще откриете причините за своите грешки. Можете да отгърнете нова страница в личния си живот. Възползвайте се.

РАК

В добро настроение сте

В четвъртък сте в добро настроение. Желанието ви е около вас всички да бъдат щастливи и усмихнати, за което и се грижите с поведението си. Заредени сте с магнетизъм. До обяд свършете важните си професионални дела, които не търпят отлагане. В следобеда се отдайте на приказки и приятни срещи.

ЛЪВ

За никъде не бързате

Днес амбициите ви са в повече, отколкото е позволено. Искате всичко на мига, на секундата. Това няма как да се случи и се оказвате твърде разочаровани от факта. Трябва да знаете, че за всяко дело се изисква определено време. Днес поставете основите на ново начало в службата си. Очаквайте резултатите да се забавят най-малко месец.

ДЕВА

Овладейте емоцията

В четвъртък сте прекалено чувствителни, без да има видима причина за това. Реагирате прибързано на всяка информация, която получавате. Търсите причина да се скарате с хората от най-близкото обкръжение без повод. Овладейте емоцията, за да не си причините сами проблемите в личните взаимоотношения.

ВЕЗНИ

Не се надскачайте

Бъдете сигурни в успеха си, ако вървите с малки стъпки напред към него. Правите ли огромни скокове, повече от логично е, че ви чака провал. Обърнете по-голямо внимание на финансовото си състояние към момента. Не е добра идея да предприемате риск в това направление, особено ако трябва да го сторите в следобеда.

СКОРПИОН

Съобразете се с обстоятелствата

Разочаровани сте от някои събития, които не се случват точно така, както сте си ги намислили в първоначален вид. Трябва да се съобразите, че невинаги вие държите диригентската палка. Днешният ден изисква да бъдете адаптивни и да се нагодите към обстоятелствата. Използвайте късмета си до обяд. Тогава е и по-силната част на деня.

СТРЕЛЕЦ

Растете в йерархията

В четвъртък сте настроени носталгично, обърнати назад към миналото, което никога няма да се завърне отново в живота ви. Гледайте напред. Денят е прекрасен и ви носи много и реални шансове в професионален план. Едно предложение в службата ще повдигне настроението ви. Започва вашият растеж в йерархията.

КОЗИРОГ

Отлични в преговорите

Настроенията ви са променливи и често носят противоречиви идеи и мисли. Днес не е ден за вземане на важни решения, защото ще се окажете подмамени или излъгани от съдбата. Отлично водите всякакъв вид преговори, но ги насрочете до ранния следобед, когато е и по-силната част на този четвъртък. В любовта ви чакат авантюри.

ВОДОЛЕЙ

Скрити страсти

Днес сте в добро настроение, ведри и усмихнати. Никой не е в състояние да познае наистина, какво е вътре във вас. Бушуват бури и противоречия, генериращи вътрешно напрежение и недоволство. Скрили сте го надълбоко в себе си. За съжаление, в един момент няма как тези страсти да не излязат наяве. Овладейте ги.

РИБИ

Излъчвайте любов

Идва време да приключите с притесненията, които не ви даваха мира до този момент. Днешният ден изисква да отгърнете нова страница в живота си с добро. Отново ви съветвам да следвате принципите на любовта и човешкото отношение. Рано или късно, ако сте подходили с любов, такава ще се върне и до вашите сърца.

Хороскоп за родените на 6 август – Честит рожден ден! През следващата една година е възможно да почувствате някои ограничения в живота си. Свободата ви ще промени своите граници, но всичко това е за ваше добро. Може би е време да превъзпитате характера си и да се научите да приемате случките около себе си, без все да се опитвате да ги променяте.

Тодор Емилов-Тео