Велико Търново и Габрово с обща кандидатура за Европейска столица на културата 2032 г.

Водещ град е Габрово

КМЕТОВЕТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ДАНИЕЛ ПАНОВ И НА ГАБРОВО – ТАНЯ ХРИСТОВА, ПОЛОЖИХА ПОДПИСИ ПОД МЕМОРАНДУМ за сътрудничество между двата града за издигане на обща кандидатура за Европейска столица на културата 2032 г. Това те сториха на моста на Колю Фичето в Дряново, построен през 1861 г. – място, натоварено с особено символика. Не само заради общото наследство от най-големия възрожденски майстор, но и защото мостовете свързват хора и градове.

На церемонията от търновска страна присъстваха зам.-кметът по култура Нейко Генчев и директорът на дирекция „Култура, културно-историческо наследство, празници и фестивали“ в Общината Нелина Църова.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ГАБРОВО ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ ЗА ОБЩАТА КАНДИДАТУРА, ще излязат с обща стратегия, екипите от двете страни също ще работят съвместно. Но тъй като само един град може да кандидатства според правилата, това ще е Габрово.

ДАНИЕЛ ПАНОВ ВИДЯ СИМВОЛИКА И В ЧИСЛАТА. Сборът от цифрите на годината на построяването на моста е 16. И тъй като две години е работата по подаване на апликации, 16 по 2 прави 32, т. е., годината, за която ще се борим Европейската столица на културата да е нашата. Мостът е дълъг 38,5 м, сборът на трите цифри също прави 16, и ако се мине два пъти по моста, крайната цифра отново е 32.

ДВАТА СЪСЕДНИ ОБЛАСТНИ ГРАДА РАБОТЯТ ЗАЕДНО ОЩЕ ОТ ГОДИНА.

„Осъзнахме, че обединението е сила и носи успех. Това обединение е заложено от ЕС, от програма „Развитие на регионите“ и това е наше ноу-хау, да кандидатстваме двата града. Габрово ще подаде апликацията, а Велико Търново се явява стратегически и регионален партньор. Тук ще минава 9-и европейски коридор – Хелзинки – Истанбул, или Русе – Свиленград. Сега всички се надяваме отсечката от пътя Русе – Велико Търново да бъде по-скоро започната и завършена. Имаме много общо не само в инфраструктурата, но и в областта на културните политики между двата региона. Независимите културни среди в двата града обединиха усилията си и започнаха да мислят иновативно как можем да спечелим надпреварата. В книгата, която ще подадем в началото на следващата година, ще имаме културни събития, заявени от много неправителствени организации, желаещи да участват в този проект. Обединението – това е формулата на успеха“, заяви преди церемонията кметът на старата столица Даниел Панов.

„АЗ СЪМ УБЕДЕНА, ЧЕ ПЪТЯТ, ПО КОЙТО ЩЕ ПОЕМЕМ, ЩЕ БЪДЕ ДОСТА ИНТЕРЕСЕН и няма да бъде лишен от предизвикателства. Но ние имаме възможност за първи път в България да покажем истинско партньорство, а регионът ни Централна Северна България – истинския си потенциал. Габрово е град, който е показал, че е доста смел, винаги се е стремял да бъде пръв в нестандартните инициативи. Благодаря на хората от Велико Търново, включително г-н Даниел Панов, които заявиха миналата година желанието да бъдат заедно с Габрово. Вярвам, че всички стъпки ще бъдат извървяни равнопоставено и заедно. Габрово и Велико Търново като два различни бряга могат да бъдат свързани от културата, която е не само преживяване, но и начин на живот, и на развитие“, заяви Таня Христова.

ДВАТА ГРАДА СИ СЪТРУДНИЧАТ ОТДАВНА.

Именно Габрово подкрепи Велико Търново на финала при кандидатурата му за Европейска столица на културата 2014 г., за което има и свидетелство. Градът на Рачо Ковача настоява за развитието на летището в Горна Оряховица, за различните транспортни връзки, включително и за тунелите. Заедно движат проекти в социалната сфера, както и в инициативи, в които ги свързва река Янтра.

„ПОДПИСАНИЯТ МЕМОРАНДУМ ИМА САМО ПОЗИТИВИ. Като председател на Националното сдружение на общините винаги съм казвал, че политиците от законодателната власт трябва да вземат пример от местната и да се работи в синхрон, а не да имаме разделение. Никой не гледа от Велико Търново и Габрово кой град е по-голям, имаме толерантност в отношенията. Нашият и техният екипи ще бъдат общ екип, който ще разработи цялата стратегия, всичко е на равнопоставени начала както за единия град, така и за другия, в това, което ще разпишем“, допълни Даниел Панов на брифинга преди церемонията.

След което именно на моста в Дряново – града между двата големи града, кметовете подписаха историческия меморандум за партньорство. От тук нататък предстои истинската работа за изработване на най-печелившата стратегия за успешна кандидатура за Европейска столица на културата – 2032.

Ана Райковска

Сн. авторката