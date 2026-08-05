Велизар Петков вдигна купа “Златен кон”

В курорта “Златни пясъци” се проведе първи турнир по шахмат “Златен кон”. В надпреварата от 1 до 4 август на класически шах мериха сили 72 деца и юноши до 18 години от 5 държави.

Велизар Петков от ШК “Етър” спечели купата и златен медал във възрастовата група до 10 години, като натрупа 4,5 точки от 7 кръга. 9-годишния Велизар спечели 4 партии, загуби само 2 от по-големи и опитни състезатели и направи реми с германец, номер 3 по рейтинг в стартовия списък. Турнирът бе валиден за рейтинг, информира треньорката на таланта Светла Йорданова.