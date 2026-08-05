Черна златка унищожава гори и овошки, свикаха експертна среща заради опасния вредител

Експертна среща за разпространението на вредителя черна златка (Capnodis tenebrionis L.) беше свикана от областният управител Марин Богомилов. Черната златка е сериозна заплаха за горския фонд и овощните насаждения, причинявайки значителни икономически загуби за земеделските производители в региона.

В срещата участие взеха заместник областният управител Петър Димитров, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Станимир Спасов, директорът на Регионалната дирекция по горите инж. Надко Найденов, директорът на Областна дирекция „Земеделие“ Велико Търново Тодор Тодоров, както и представители на държавните горски стопанства и Северноцентралното държавно предприятие.

Експертите от ОДБХ анализираха биологичните особености на черната златка, разпространението ѝ и причините за масовото ѝ намножаване. От представената информация стана ясно, че основният път за разпространение на вредителя е чрез заразен посадъчен материал, което налага засилен фитосанитарен контрол върху разсадниците.

Тодор Тодоров заяви, че държавата обръща сериозно внимание на този проблем. Той разясни въведените регламенти на Европейския съюз за борба с вредителя и обяви съществуването на специална схема „Контрол на черната златка“, която е насочена към овладяване на този „бич“ за овощарството и горските насаждения. За 2026 г. са осигурени общо 7,8 милиона евро за третиране срещу вредители по трайните насаждения, които ще бъдат разпределяни по схемата за държавна помощ .

Към момента във Великотърновска област няма напълно пропаднали площи, но представителите на РДГ и Северноцентралното държавно предприятие категорично заявиха, че проблемът е изключително сериозен и изисква незабавни действия.

От държавните горски стопанства алармираха, че с разрешените за употреба препарати почти не се постига ефективност и младите насаждения загиват. Това поставя под въпрос ефективността на досегашните методи за растителна защита.

Областният управител Марин Богомилов категорично настоя експертите да посочат ясни и изпълними мерки за справяне с кризата. В отговор лесовъдите и специалистите по растителна защита смятат, че приоритетни действия трябва да бъдат цялостното обследване на заразените територии и прилагането на санитарна сеч в горските фондове, както и премахване на силно нападнатите дървета в овощните градини, за да се ограничи разпространението на ларвите.

Срещата завърши с ангажимент от страна на институциите за изготвяне на план за действие и координирани усилия между отделните ведомства за опазване на горските ресурси и подпомагане на засегнатите стопани.

Снимки: Областна администрация