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Злосторник „нахрани“ с отрова осем кученца край Лясковския манастир

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Осем кученца са отровени на поляна край Лясковския манастир от все още неизвестнен злосторник. За деянието съобщи в социалните мрежи загрижената Йорданка Зангова, а малките трупове могат да се видят от преминаващи.

Кутретата са рожби на изхвърлена, по саркастичните думи на жената „от някой човек с голямо сърце“, кучка, която родила в гората край манастира.

„Ще кажете – много станаха кучетата и котките! Ами, моля ви се, не си изхвърляйте малките котенца и кученца до манастира! Кастрирайте си животните!“, апелира Йорданка Зангова.

кученца

Ана Райковска

Сн. Христина Зангова

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