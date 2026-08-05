Злосторник „нахрани“ с отрова осем кученца край Лясковския манастир

Осем кученца са отровени на поляна край Лясковския манастир от все още неизвестнен злосторник. За деянието съобщи в социалните мрежи загрижената Йорданка Зангова, а малките трупове могат да се видят от преминаващи.

Кутретата са рожби на изхвърлена, по саркастичните думи на жената „от някой човек с голямо сърце“, кучка, която родила в гората край манастира.

„Ще кажете – много станаха кучетата и котките! Ами, моля ви се, не си изхвърляйте малките котенца и кученца до манастира! Кастрирайте си животните!“, апелира Йорданка Зангова.

Ана Райковска

Сн. Христина Зангова