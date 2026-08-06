ОДМВР-Велико Търново с нови заместник директор и началник на Криминална полиция

ОДМВР – Велико Търново от 5 август има нов заместник-директор и началник Отдел „Криминална престъпност“. Директорът старши комисар Марин Маринов представи пред ръководния състав на Областната дирекция новият заместник директор – комисар Мирослав Йорданов. Той е роден на 11.02.1985 г. в Г. Оряховица. През 2008 г. е завършил Академията на МВР и е назначен за разузнавач в полицейското управление в Г. Оряховица. През 2013 г. завършва магистратура, специалност „Право“ във ВТУ. През 2016 г. става разузнавач в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР – В. Търново. От 2017 г. до 2023 г. е ръководител на група „Противодействие на телефонните измами“ в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – В. Търново. През 2023 г. става разузнавач в сектор 01 към Отдел 14 в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ при МВР. Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати от ръководството на МВР. Семеен, с едно дете.

Със заповед на министъра на вътрешните работи временно е преназначен за заместник-директор на Областната дирекция.

Комисар Трифон Трифонов същия ден е преназначен с министерска заповед на длъжност началник Отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – В. Търново. Той е роден на 30.04.1993 г. в Габрово. Завършва Академията на МВР през 2016 г. и същата година постъпва на работа в системата на МВР, като разузнавач в група „Криминална полиция“ при РУ – Трявна. През 2021 г. завършва специалност „Право“ в ВСУ „Черноризец Храбър“. През 2024 г. е преназначен на длъжност разследващ полицай в отдел „Разследване“ при ОДМВР – Габрово. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати. Семеен с две деца.

Веселина АНГЕЛОВА

снимки-МВР