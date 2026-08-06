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Пиян водач остана без кола, друг седнал зад волана пил след постановена присъда

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Двама водачи, употребили алкохол установиха служители на полицейските управления в Свищов и Елена.

На 5 август в хода на специализирана полицейска операция за ограничаване предпоставките за пътни инциденти в с. Хаджидимитрово е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 61-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,68 промила в издишания въздух. Той е отказал кръвна проба. Автомобилът е иззет.

Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. В хода на същата операция в Елена е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 50-годишен от Г. Оряховица. При теста на шофьора за употреба на алкохол,  дрегерът отчел 0,78 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Изяснено, че мъжът е с влязла в сила присъда за шофиране, след употреба на алкохол над 1,2 промила.

По двата случая са образувани бързи производства.

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