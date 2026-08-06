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Пожар изпепели навес с дървен материал и земеделска техника

БОРБА БГ 87 четения 0 Comments

Криминалисти разследват умишлен палеж

Пожар в навес в Свищов разследват служители на местното полицейско управление. Сигнал за случая е получен около 17:30 часа на 5 август.

Въпреки бързата намеса на огнеборците, огънят е унищожил напълно постройката и съхранявания под нея дървен материал. Изгоряла е и селскостопанска техника, която е била под навеса. Спасени са две сгради, намиращи се в близост и 3 кучета. Причините са в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Районна прокуратура-Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА

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