Хороскоп, 11 август: На повърхността излизат скрити конфликти, борба за надмощие и сблъсък на его

Във вторник ни очаква динамичен и преходен ден, в който Луната преминава от Рак в Лъв. Смяната на знака буди у нас повече желание за изява и активност. Луната е в опозиция с Плутон и този аспект може да изкара на повърхността скрити конфликти, борба за надмощие и сблъсък на его. Съвпадът на Луната с Меркурий прави мисълта ни светкавична, а езика ни – остър. Внимавайте с думите, защото днес те имат силата да нараняват, ако се изрекат под влияние на афект. Не влизайте в излишни битки за правота, мерете приказките си и използвайте силната мисъл за градивни дела.

ОВЕН

Овладейте страстите

Преминаването на Луната в Лъв ви зарежда с енергия и желание да поемете инициативата, но опозицията с Плутон може да донесе сблъсък с приятели или колеги. В желанието си да се наложите, днес лесно можете да прескочите границата и да подпалите мощен конфликт. Наложете си дипломация, такт и търпение.

ТЕЛЕЦ

Не нападайте

Днешният ден изкарва на преден план въпроси, свързани с дома, семейството и служебните ви отговорности. Възможно е да усетите напрежение от страна на шефове или близки, което да ви извади от равновесие. Не се опитвайте да управлявате всичко с инат. Кажете ясно какво мислите, но без да нападате.

БЛИЗНАЦИ

Изказвайте се точно

Днес вие сте изключително сладкодумни, но напрегнатите аспекти на Луната и Плутон предупреждават за опасност от разпространение на клюки или грешна информация. Днес думите ви тежат и лесно могат да бъдат разбрани погрешно. Не влизайте в спорове за правота в интернет или по време на път. Бъдете кратки, точни и прецизни в изказванията си.

РАК

Пазете се от финансови проблеми

Финансови въпроси или разходи за семейството могат да породят силна тревожност. Денят абсолютно изключва рисковани инвестиции, заемане на пари и импулсивни покупки. Направете си ясна сметка на бюджета и не влизайте в спорове за пари с половинката.

ЛЪВ

Не правете от мухата слон

Луната навлиза във вашия знак и там среща Меркурий, което ви дава силна нужда да изразите себе си и да бъдете чути. Чувството за напрежение изправя волята ви срещу тази на партньора или колегите. Борбата за надмощие няма да донесе нищо добро. Потиснете излишната гордост, изслушайте отсрещната страна и не правете от мухата слон.

ДЕВА

Уморени сте психически

Денят иска да намалите оборотите и да не биете излишно на очи. Втората половина на вторника възбужда натрупана психическа умора и желание да се отдръпнете от шумната среда. Не се забърквайте в интриги на работното място и не анализирайте чуждите грешки. Свършете рутинните си задачи в тишина и си осигурете спокоен следобед.

ВЕЗНИ

Внимавайте с думите

Очаква ви активен ден в общуването с приятели и екипи, но емоциите лесно могат да ескалират. Някаква неизречена истина или старо обидно съобщение може внезапно да развали добрия тон в компанията. Не вземайте страна в чужди спорове. Изразете мнението си деликатно, без да налагате контрол, и посветете вечерта на любимо хоби.

СКОРПИОН

Служебни сблъсъци

Напрежението между кариерата и личния ви живот днес може да достигне връхна точка. В службата е възможно да се сблъскате с опити за авторитарен натиск от страна на шефове или клиенти. Не се тикайте сами в пламъците и не отговаряйте с агресия. Острият ви ум ще ви помогне да намерите изход всяка една ситуация.

СТРЕЛЕЦ

Приемете чуждата гледна точка

Днес сте настроени философски и имате силното желание да доказвате своята истина на целия свят. Внимавайте, защото споровете на тема религия, политика или мироглед бързо могат да прераснат в лични обиди. Не се опитвайте да превъзпитавате хората около себе си. Приемете чуждата гледна точка и се съсредоточете върху личните си задачи.

КОЗИРОГ

Неочаквани разходи

Днешният ден поставя акцент върху чуждите пари, застраховки или общи капитали. Може да се почувствате притиснати заради забавено плащане или неочакван разход. Не предприемайте крайни финансови ходове и не подписвайте важни документи под влияние на емоции. Има и по-подходящи дни за тази цел.

ВОДОЛЕЙ

По-добре отстъпете

Денят ще изпита здравината на връзките ви. Половинката или бизнес съдружник могат да избухнат с неочаквани претенции или пък с обвинение, че нещо сте свършили погрешно или че не сте свършили нещо. Не отговаряйте с агресия. В момента се иска отстъпчивост и умение да чуете онова, което отсрещната страна се опитва да ви каже.

РИБИ

Не се претоварвайте

Непредвидени промени в службата или дребни технически повреди могат да опънат нервите ви до краен предел. Започнете с най-належащите задачи сутринта и не се опитвайте да свършите всичко наведнъж. Погрижете се за тонуса си и не се ядосвайте за глупости.

Хороскоп за родените на 11 август – Честит рожден ден! Навлизате в една изключително силна, динамична и трансформираща година. Предстои ви период, в който ще трябва да се освободите от стари модели на поведение и да заявите себе си по нов начин. Очевидно трябва да се промените и нагласите към новото време, в което живеете.

Тодор Емилов-Тео