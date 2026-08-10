Жребият за новото първенство на Северозападната Трета лига бе проведен във Велико Търново. Традиционната работна срещи с представители на клубовете бе в залата за пресконференции на стадион „Ивайло“. В работния форум се включиха заместник- изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, президентът на Аматьорската футболна лига и член на Изпълнителния комитет на БФС Румян Вълков, Антони Здравков- Дирекция „Аматьорски първенства“, председателят на Зоналния съвет на БФС – Велико Търново Камен Алексиев, секретарят Игор Бакьов, председатели на областни съвети от Северозападна България и председатели на комисиите към ЗС.

По време на работния форум бяха обсъдени актуални инициативи на Българския футболен съюз в подкрепа на аматьорския футбол, организационни въпроси около провеждането на срещите и бе изтеглен жребият.

Всички клубове ще получат ВЕО камери, по 20 игрови топки и по около 2000 евро. Заснемането и качването на мачовете е задължително.

В първия кръг на 22 август са мачовете: „Партизан“ /Червен бряг/- „Академик“ /Свищов/, „Етър ВТ2“- „Ком- Берковица“, „Янтра“ /П. Тръмбеш/- „Бдин 1924“ /Видин/, „Локомотив“ /Мездра/- ФК „Севлиево“, „Спартак 2“ /Плевен/- „Чавдер“ /Бяла Слатина/, ОФК „Павликени“- „Левски 2007“ /Левски/.