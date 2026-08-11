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Спорт

12 мача и 1280 евро общо е санкцията за двамата играчи на “Марек” за блъскане на рефера на мача с “Етър ВТ”

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БФС не пожали “Марек” за ексцесиите им на стадион “Ивайло” въпреки гръмките им оплаквания след мача.

Двама футболисти на тима получиха много тежки наказания от Дисциплинарната комисия. Веселин Любомиров и Христо Каймакански отнесоха по 6 мача наказание всеки, като ще платят и общо глоба от 1280 евро.

Въпреки претенциите на дупничани към рефера Съдийската комисия не е наказала рефера Любомир Вушовски, а напротив – той получава наряд за дербито в елита между “Славия” и “Левски” като четвърти съдия.

“За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Веселин Атанасов Любомиров – състезател на ФК „Марек“ гр. Дупница със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.

За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Христо Костадинов Каймакански – състезател на ФК „Марек“ гр. Дупница със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.

Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението”, пишат от ДК към БФС.

“Етър ВТ” е глобен със 77 евро за нерегламентирано използване на факли и димки.

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