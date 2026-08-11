12 мача и 1280 евро общо е санкцията за двамата играчи на “Марек” за блъскане на рефера на мача с “Етър ВТ”

БФС не пожали “Марек” за ексцесиите им на стадион “Ивайло” въпреки гръмките им оплаквания след мача.

Двама футболисти на тима получиха много тежки наказания от Дисциплинарната комисия. Веселин Любомиров и Христо Каймакански отнесоха по 6 мача наказание всеки, като ще платят и общо глоба от 1280 евро.

Въпреки претенциите на дупничани към рефера Съдийската комисия не е наказала рефера Любомир Вушовски, а напротив – той получава наряд за дербито в елита между “Славия” и “Левски” като четвърти съдия.

“За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Веселин Атанасов Любомиров – състезател на ФК „Марек“ гр. Дупница със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.

За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Христо Костадинов Каймакански – състезател на ФК „Марек“ гр. Дупница със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.

Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението”, пишат от ДК към БФС.

“Етър ВТ” е глобен със 77 евро за нерегламентирано използване на факли и димки.