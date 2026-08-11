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Крими

Агресивен мъж строши с ритник стъкло на автобус

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Служители на РУ – Велико Търново задържаха 25-годишен жител на с. Леденик, счупил стъкло на врата на автобус.

На 10 август по обяд съдействие в полицейското управление в областния град е потърсил водач на градски автобус. Той обяснил, че малко по-рано същия ден на спирка в с. Леденик местен жител е счупил с ритник стъкло на вратата на возилото, след възникнал спор с водача.

След намесата на полицията 25-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

По случая е започнато досъдебно производство.

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