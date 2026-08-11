Бедствено положение в три села заради безводие, застрашен е и Свищов

Кризата с безводието в община Свищов придобива критични размери. Бедствено положение е обявено за село Горна Студена, където недостигът на вода за битови нужди е най-сериозен.

Частично бедствено положение е обявено за село Ореш, където започна спешен авариен ремонт на водопреносната мрежа, както и за селата Хаджидимитрово и Козловец.

Жителите на тези населени места от дни са подложени на строг режим във водоподаването.

Поради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района и кладенците Община Свищов предприе извънредни мерки за защита на населението.

Критичното намаляване на нивото на река Дунав и засушаването на терасите на реката, където са разположени водоизточниците за гр. Свищов, с. Вардим и с. Царевец, създаде проблеми с водоснабдяването на тези населени места. За да се избегне критичната ситуация с намаляването на количеството вода в основите водоизточници – кладенци тип Раней 1 и Раней 2, Община Свищов взе решение за реконструкция на водопроводите от резервните водоизточници Раней 3 и Раней 4 и включването им към Помпена станция Вардим.

По думите на кмета Генчо Генчев ситуацията в самия общински център Свищов също остава изключително застрашителна.

Подаването на вода към градската мрежа спада с бързи темпове поради критичното изчерпване на подземните запаси и ниските нива на вода в кладенците, от които градът се водоснабдява. Според него, ако сушата продължи, е въпрос на време градът също да премине в режим на частично бедствено положение.

За да обезпечи населението с питейна вода и за справяне с хуманитарния риск, кметът на Свищов отправи официално искане до Министерския съвет и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за спешното осигуряване и доставяне на бутилирана питейна вода за населението на засегнатите селища.

Във връзка с критичната ситуация Община Свищов призовава своите граждани да пестят водата и разумно да използват наличните водни ресурси до овладяване на кризисната ситуация.

Ана Райковска

Сн. Община Свищов