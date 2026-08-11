Четири гола си отбелязаха „Академик“ и „Етър ВТ2“ за „боево реми“

Равенство 2:2 записа дублиращият отбор на „Етър ВТ“ при гостуването на „Академик“ в Свищов. Получи се двуостър мач, с положения пред двете врати и четири отбелязани гола. Домакините повеждаха два пъти в резултата, с попадения на Митко Русанов, но гостите успяваха да възстановят равенството. Точни за етърци бяха Костадин Белалиев и Калоян Ненчев.

„Много полезна контрола. Доволен съмот представянето, продължаваме по нашия план за подготовка“, коментира старши треньорът на „Етър ВТ2“ Илко Трифонов. Следваща проверка на неговите възпитаници е в събота като гости на ОФК „Павликени“.