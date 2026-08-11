Двуметров сом извади великотърновец от водите на „Ал. Стамболийски“

Любчо Митов се борил с гиганта в продължение на 25 минути

С ТРОФЕЕН УЛОВ СЕ ЗАВЪРНА ЗАПАЛЕНИЯТ РИБАР ОТ СТАРАТА СТОЛИЦА ЛЮБЧО МИТОВ.

На 9 август боляринът успял да измъкне сом с внушителната дължина два метра и тегло около 40 килограма. Извадил великана от водите на язовир „Александър Стамболийски“. Риба с такива размери е изключителна рядкост за водоема.

Риболовният излет с лодка се превърнал в истинско приключение, когато на въдицата на 42-годишния търновец се закачил подводният гигант. Сомът бил уловен на кльонк с изкуствена примамка със силиконови пипала, позната сред рибарите като „октопод“, и жива стръв – червей.

„Около 25 минути продължи борбата, докато го измъкна от водата. Бях изненадан да видя за какъв гигант става въпрос, защото е голяма рядкост в този язовир да има толкова едри сомове“, споделя Митов.

Когато най-накрая успял да извади исполина, последвали задължителните снимки за спомен и видео, които да запечатат паметния риболовен ден. Вместо обаче трофеят да се озове на трапезата, търновецът решил да му подари свободата.

На видеото се вижда как Любчо целува огромния сом за сбогом, след което го връща обратно в язовира.

За Митов това е най-големият уловен сом засега. Въпреки внушителните размери на рибата запаленият въдичар не си приписва изцяло заслугата за майсторството и признава, че късметът е бил на негова страна.

Галина ГЕОРГИЕВА