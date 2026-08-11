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Хавайската икона ще е във Велико Търново по обяд на 13 август

Ана Райковска 643 четения 2 коментара

Чудотворната Хавайска икона, известна с това, че от нея се точи миро, ще бъде във Велико Търново на 13 август, четвъртък, по обяд.

Тя ще бъде посрещната в катедралния храм „Рождество Богородично“ и ще престои само около два часа, научи „Борба“.

Светинята пристига от Мерданския манастир и от старата столица продължава обиколката си към Сливенската епархия.

Историята на чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията майка по някакво чудо започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православните храмове по света.

Свидетели на чудото мироточене от Хавайската икона станаха поклонници от София и Ловеч, а преди да пристигне в Мерданския манастир „Св. 40 мъченици“, тя ще бъде на поклонение във Врачанска епархия.

Ана РАЙКОВСКА

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2 коментара за “Хавайската икона ще е във Велико Търново по обяд на 13 август

  • Кирчо и Кокорчо
    11.08.2026 в 14:37
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    И на Арбанаси трябва да отиде. В дома на най-некадърният и страдаш от Дънинг-Крюгер Кмет на Вселената и Галактиката
    сЕло Арбанаси 10 по Рихтер да го изклати

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  • болярин
    11.08.2026 в 16:10
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    Директно изпратена от кагебееца Гундяев.

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