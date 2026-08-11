Кола връхлетя върху пешеходец

59-годишен пешеходец е пострадал в с. Самоводене. Произшествието е станало на 10 август около 15,30 ч.

В злополучния ден лек автомобил, управляван от 55-годишен от В. Търново е блъснал пресичащият пътното платно мъж от с. Куцина. В резултат на това пешеходецът е с фрактура на ключица.

Водачът на колата е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство.