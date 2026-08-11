„Локомотив“ привлече крило от Португалия

Още един португалски футболист подписа с „Локомотив“ /Г. Оряховица/. Това е Мауро Азеведо Рибейро. Той е на 23 години и също е минал през юношеските формации на „Порто“, след което се е състезавал главно в португалската трета лига.

Играе на позиция дясно крило, но се чувства добре и на левия фланг. При железничарите вече е сънародникът на Рибейра- Тиаго Матош.

„Пожелаваме му успех с черно-бялата фланелка!“, обявиха от горнооряховския клуб.

На 16 август /неделя/ „Локомотив“ ще гостува на „Спартак- Плевен“ в търсене на първа победа през сезона. Мачът е на градския стадион в Ловеч от 20:00 часа. Главен съдия е Борис Попов, асистират му Владимир Ташков и Християн Симеонов, четвърти рефер е Стилян Колев.