Нови ограничения по „Хемус“ в четвъртък и петък

През нощта на 13-и и 14 август за почистване на пътни знаци временно ще се променя организацията на движение в тунел „Витиня“ на автомагистрала (АМ) „Хемус“, съобщиха от пресцентъра на Агенция “Пътна инфраструктура”.

От 21:00 ч. на 13 август до 1:00 ч. на 14 август ще се работи в тръбата за Варна, ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 60 км/ч.

След това, от 1:00 ч. до 6:00 ч. на 14 август ще бъдат почиствани знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, а трафикът ще преминава в средната активна и в изпреварващата лента. Ограничението на скоростта ще бъде до 60 км/ч. Планираните поддържащи дейности ще бъдат извършвани през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

На 14 август (петък) между 7:00 ч. и 15:00 ч. ще бъдат почиствани окопи при пътен възел „Ябланица“ (при 74-ти км) на АМ „Хемус“. Дейности ще се извършват в платното за София и в аварийната лента ще бъде разположена техника. Преминаването на превозните средства няма да бъде ограничавано, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) отправя апел към водачите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

БТА припомня, че на 23 юли вечерта, в тунел „Витиня“, товарен автомобил събори вентилаторна турбина. Инспекторите на АПИ са открили нарушения. На водача на товарния автомобил с румънска регистрация са съставени три акта – за неукрепен товар, за управление с изтекла карта за квалификация и за липса в тахографа на данните за периодите на управление и почивка. От АПИ увериха, че преминаването през тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“, в тръбата в посока Варна, е безопасно, по конструкциите на вентилационната система няма нарушения след настъпилия инцидент.

БТА