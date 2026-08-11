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парк „Детски кът“
Общество

Парк „Детски кът“ отвисоко /СНИМКИ/

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Паркът се намира в Горна Оряховица и е с площ около 53 000 кв. м. Основно обновен с европейско финансиране като част от мащабен проект

 

Сн. Пламен Петров

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One thought on “Парк „Детски кът“ отвисоко /СНИМКИ/

  • В Горна Оряховица поне не използват парковете за кучешки тоалетни! Там има табели, че е забранено разхождането на домашни любимци и собствениците спазват общинските наредби. А в “Културната столица на България” – В. Търново, парковете са най-големите кучешки тоалетни, старите аристократи обичат да си показват кучетата. А общинарите не искат да сложат табели, защото щели да ги счупят. Не искат и да прилагат контрол и глоби, защото им скачали на бой. За това се правят, че нищо не виждат и не знаят ( но си вземат заплатите ).

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