Парк „Детски кът“ отвисоко /СНИМКИ/
Паркът се намира в Горна Оряховица и е с площ около 53 000 кв. м. Основно обновен с европейско финансиране като част от мащабен проект
Сн. Пламен Петров
Паркът се намира в Горна Оряховица и е с площ около 53 000 кв. м. Основно обновен с европейско финансиране като част от мащабен проект
Сн. Пламен Петров
One thought on “Парк „Детски кът“ отвисоко /СНИМКИ/”
В Горна Оряховица поне не използват парковете за кучешки тоалетни! Там има табели, че е забранено разхождането на домашни любимци и собствениците спазват общинските наредби. А в “Културната столица на България” – В. Търново, парковете са най-големите кучешки тоалетни, старите аристократи обичат да си показват кучетата. А общинарите не искат да сложат табели, защото щели да ги счупят. Не искат и да прилагат контрол и глоби, защото им скачали на бой. За това се правят, че нищо не виждат и не знаят ( но си вземат заплатите ).