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Променят движението по АМ „Хемус“ заради подмяна на тол камери

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Променя се организацията на движението по автомагистрала „Хемус“, в района на новопазарското с. Енево, заради подмяна на тол камери, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 10:30 ч. ще се извършва подмяната на тол камери при 368-и км на амвтомагистрала „Хемус“. При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна. Трафикът ще преминава в активната лента.

От АПИ апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20, допълниха от АПИ.

БТА

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