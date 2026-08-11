Променят начина, по който се изчислява минималната работна заплата

Изготвяне на нов механизъм за изчисляване на минимална та работна заплата , който да бъде приложен през 2027 г., обедини правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори, който се проведе днес в Министерството на финансите.

В работната група участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП. В първото заседание се включиха и представители на Националния статистически институт.

Страните се договориха за прилагане на законоустановен модел за минимална работна заплата и се обединиха около критерии, които включват:

– покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

– общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

– темпа на растеж на работните заплати;

– дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Участниците в срещата се споразумяха веднъж на четири години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната.

„Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда“, подчерта финансовият министър Гълъб Донев в началото на срещата.

„Всеки етап от процедурата на договаряне ще се консултира със синдикатите и работодателите“, допълни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори по отношение начина на формиране на минималната работна заплата продължават.

БТА