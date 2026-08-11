ВАС отмени избора на оператор за регионалното депо край Велико Търново

Обществената поръчка се прекратява

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОНА за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, ще бъде прекратена. Това постанови окончателно Върховният административен съд със свое решение от 10 август.

Магистратите отмениха избора на ДЗЗД „Регионално депо – Велико Търново 2026“ за изпълнител, както и решението на Комисията за защита на конкуренцията, която преди това беше оставила без уважение жалбата срещу процедурата.

До съдебния спор се стигна след оспорване на ДЗЗД „КЗ Диджитал 2026“, с участници „Диджиталсървис“ ЕООД и „КЗ Секюрити Груп“ ЕООД. Обединението било отстранено от процедурата заради несъответствие в ценовото предложение. То обжалвало както собственото си отстраняване, така и избора на конкурента – ДЗЗД „Регионално депо – Велико Търново 2026“.

Върховните съдии приемат, че офертата на фирмата жалбоподател безспорно съдържа аритметични грешки, които се отразяват на крайната предложена цена.

Магистратите обаче установяват, че проблем има и в офертата на избрания изпълнител – ДЗЗД „Регионално депо – Велико Търново 2026“. Едно от съществените разминавания е при количеството отпадъци. В условията на обществената поръчка е заложено средно годишно депониране от 24 486 тона, докато избраният изпълнител е направил изчисленията си с 23 716 тона.

ВАС не приема тезата, че заложените количества са само прогнозни и кандидатът е можел да използва други стойности. Според решението всички участници трябва да изготвят офертите си върху еднаква база, за да могат предложенията да бъдат реално сравнявани.

Така съдът стига до извода, че и двамата участници в обществената поръчка е трябвало да бъдат отстранени. Затова магистратите отменят решението, с което Община Велико Търново е определила ДЗЗД „Регионално депо – Велико Търново 2026“ за победител в процедурата. Преписката се връща на възложителя за прекратяване на обществената поръчка.

Галина ГЕОРГИЕВА