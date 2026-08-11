Вашият хороскоп за сряда, 12 август

Сряда е един от онези, така наречени „особени“ дни в месец август, когато настъпва новолуние в Лъв, както и слънчево затъмнение. За България то ще е частично и ще настъпи точно в 20.47 часа, но ще даде своето отражение върху ежедневието, емоциите и рутината ни. Това астрологично събитие затваря стари житейски страници с гръм и отваря вратата към ново начало, за което мнозина от нас са работили месеци наред. В ден на затъмнение не се препоръчва да бързате и да правите крайни, импулсивни движения.

ОВЕН

Нова творческа искра

Слънчевото затъмнение активира сектора на любовта, творчеството и личните проекти. Очертава се мощен обрат, който ще ви вдъхне нов хъс и радост от живота. Днес обаче задръжте топката – не бързайте да действате веднага. Огледайте се, съберете идеите си и позволете на новите възможности сами да узреят, преди да направите смелата си крачка.

ТЕЛЕЦ

Снижете самочувствието си

Затъмнението поставя ярък акцент върху вашия дом, семейство и корен. Възможно е да вземете важно решение, свързано с имот, ремонт или промяна във взаимоотношенията с роднините. Денят изисква да снижите малко самочувствието и да не налагате волята си с инат. Погрижете се за вътрешния си мир и осигурете подкрепа за най-близките си хора.

БЛИЗНАЦИ

Не подписвайте нищо прибързано

Денят акцентира общуването, учението и краткосрочните ви планове. Новините, които научавате днес, могат изцяло да променят посоката ви на мислене. Тъй като това е ден на затъмнение, съветът ми е да бъдете изключително внимателни в преговорите и да мерите думите си. Не подписвайте нищо прибързано.

РАК

Нови възможности

Новолунието в комбинация със слънчевото затъмнение преобръща сметките ви и личния ви бюджет. Пред вас се открива възможност за нови доходи или преосмисляне на личните ви ресурси в дългосрочен план. Не е изключено да ви направят предложение в работата, което може да се окаже доста добро и перспективно.

ЛЪВ

Време е за рестарт

Затъмнението в Лъв ви дава възможност за голям личен рестарт. Старият ви аз остава в миналото и започвате нов цикъл на пълно себеизразяване и лична сила. Днес не се тикайте в пламъците и не се опитвайте да решавате всички казуси с агресия. Използвайте този мощен ден, за да останете сами със себе си, да си пожелаете най-доброто и да тръгнете напред с увереност.

ДЕВА

Простете се със страхове и тайни

Отдръпнете се от шума и прожекторите и останете в сянка днес. Не бива да участвате във важни събития или пък да вземате лидерска роля. Затъмнението се случва в сектор от хороскопа ви, който отговаря за подсъзнанието. На повърхността излизат стари страхове, тайни, с които е време да се простите.

ВЕЗНИ

Нови среда и планове

Предстои ви важна промяна в приятелския кръг и в работата по съвместни проекти. Днешното затъмнение може да извади от живота ви хора, чието време е изтекло, и да отвори място за нови съмишленици. Не се борете с промените. Приемете с мир отпадането на остарялото и оставете новите мечти да ви завладеят напълно.

СКОРПИОН

Приемете с благодарност, не със страх

Слънчевото затъмнение днес ви носи важни промени в службата, статуса ви и репутацията. Не е изключено да получите ново предложение за работа или да приключите важен служебен проект. Заложете на стабилността, приемайте всичко с усмивка и го имайте за възможност пред себе си, а не за стресов процес.

СТРЕЛЕЦ

Чертайте планове за бъдещето

Вашият мироглед се разширява. Денят носи обрати, свързани с пътувания зад граница, юридически въпроси или висше образование. Трайте си и не се впускайте в спорове за правота с хората около вас. Приемете, че всеки има свой собствен път. Използвайте силното новолуние, за да чертаете мащабни планове за бъдещето си.

КОЗИРОГ

Решете семейни въпроси

Днешният ден поставя акцент върху финансовите въпроси, кредитите, наследствата и общите капитали. Затъмнението ви носи възможност да затворите стари дългове или да изчистите сложен финансов казус. Не влизайте в конфликти за пари с близките си. По-скоро поговорете как дипломатично да решите въпросите, без излишни болежки.

ВОДОЛЕЙ

Нов цикъл на връзките

Днешното слънчево затъмнение ще направи пълен рестарт на личните и деловите ви партньорства. Време е да поставите новите си изисквания за равнопоставеност. Не водете инатливи битки за надмощие. Направете компромис с гордостта си, изслушайте отсрещната страна и започнете да градите връзките си на чисто.

РИБИ

Пазете се от стрес

Денят преобръща ежедневните ви рутини. Слънчевото затъмнение ви напомня, че е време да смените старите, изчерпани навици с по-здравословен начин на живот. Не се претоварвайте със задачи в офиса, защото днес физическият ви тонус може да бъде по-нисък. Правете си пас, почивайте си повече и се пазете от стрес.

Хороскоп за родените на 12 август – Честит рожден ден! Навлизате в една изключително съдбоносна, мощна и преобръщаща година. Слънчевото затъмнение в деня на рождения ви ден е знак за пълен личен рестарт и затваряне на стари житейски цикли. Очаква ви година на голям подем, нови възможности и лична трансформация. Вярвайте в себе си и грабете от живота с пълни шепи!

Тодор Емилов-Тео