Без нарушения при старта на ловния сезон в областта

НЕ СА КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ И ИНЦИДЕНТИ ПРИ СТАРТА НА НОВИЯ ЛОВЕН СЕЗОН В РЕГИОНА. За това съобщиха от Северноцентралното държавно предприятие. Първите ловни излети бяха белязани от засилени проверки от служители на ведомството и органите на МВР.

Инспекциите обхванаха правилата за безопасно боравене с оръжие, начина на пренасянето му, както и наличието на всички изискуеми документи – заверена членска карта, билет за лов, разрешение за носене на оръжие, лична карта и правилно попълнени писмени разрешителни.

Контролните органи следяха стриктно и за недопускането на забранени средства за улов като капани, електрически звукоизлъчващи устройства, отрови и други нерегламентирани пособия.

Заради високите летни температури и повишения риск от горски пожари горските и полицаите обърнаха специално внимание на противопожарната безопасност.

От Северноцентралното държавно предприятие припомнят, че действащите дневни норми за отстрел при един ловен излет са до 15 бр. пъдпъдък, до 3 бр. гургулица, до 10 бр. гривяк и до 10 бр. горски бекас и обикновена бекасина.

Междувременно от Изпълнителната агенция по горите призоваха авджиите да ограничат отстрела на пъдпъдък поради намаляването на неговата популация.

Галина ГЕОРГИЕВА