Четири златни медала и отборно второ място за „Браун тим“ от Купа „Елена“

На второ място в отборното класиране за Купа „Елена“ се подреди великотърновският СКО „Браун тим“, първи е СКО „Бегун“ /Варна/, трети- „Узана“ /Габрово/ . Надпреварата се проведе местността Хайдушка поляна и районът на хижа „Буковец“. 311 състезатели от 31 клуба, на възраст от 10 до 75 години, застанаха на старт и премериха сили в предизвикателствата на Еленския Балкан. Най-много емоции донесоха най-малките участници, бъдещите спортни надежди. Златни медали за „Браун тим“ взеха Златимира Абаджиева при Жени 21 Елит, Николай Димитров при М21 Елит, Стефания Димитрова при Ж35 и Марин Марков при М35. Със сребърни отличия се завърнаха Боян Чешмичков М16 и Калин Пенчев М35. Бронзови медалисти са Боряна Пенчева Ж14 и Апостол Чешмеджиев в отворения старт.

От отбора на домакините СКО „Чумерна– 83“ / Елена/ най- добре се представи Цветелина Стоянова в групата Жени 16, която завоюва сребърен медал.

Наградите, които зарадваха победителите, бяха осигурени от Община Елена и дарители.