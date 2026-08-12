Доброволци запретнаха ръкави и преобразиха църковен двор

С косачки, метли, лопати и гребла почистиха и облагородиха района около храма

ЧЛЕНОВЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ „ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ВРЕМЕННО ЗАМЕНИХА ЕКИПИРОВКАТА за бедствия и аварии с косачки, метли и гребла, за да върнат приветливия вид на църквата и двора около нея в Присово.

Инициативата бе организирана съвместно с църковното настоятелство, а доброволците показаха, че мисията им не приключва с реакции при пожари, наводнения и други извънредни ситуации, а продължава и в нормалното ежедневие.

Доброволците окосиха тревата около божия дом, почистиха алеите и дворното пространство. След това събраха изсъхналата растителност и приведоха зелените площи в по-добър вид. С общи усилия районът беше освежен и облагороден.

„За нас доброволчеството не е само помощ при бедствия и аварии. То е и грижа за хората, за местата с история и за общността, в която живеем.

Благодарим на църковното настоятелство на храма в с. Присово за инициативата и на всички, които отделиха време и сили да помогнат“, споделиха от формированието.

Посланието, с което смелите мъже и жени обобщиха акцията си, е красноречиво: „ Доброволци не само когато е трудно – доброволци, когато има нужда!“.

Галина ГЕОРГИЕВА