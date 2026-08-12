„Етър ВТ“ посреща „Рилецо“ в събота, а не както бе по програма в неделя

„Етър ВТ“ ще домакинства на „Рилски спортист“ в събота от 19:00 часа, а не както бе по програма в неделя от 20:00 часа.

Промяната е по решение на Спортно- техническата комисия на БФС, като мачът ще се предава директно по Диема спорт. Така трето поредно домакинство на виолетовите от началото на сезона ще бъде излъчвано по спортния канал. Двубоят е поверен на Стоян Арсов от София с асистенти са му Костадин Тановчев и Николай Попниколов, съдийски наблюдател е Тони Пандарски.

По искане на Нова Броудкастинг груп, и съгласие на двата клуба, срещата от IV -ти кръг на ВПФЛ/Mr Bit/, между отборите на ФК „Етър“ ВТ и ФК „Рилски спортист 2011“ Самоков, ще се играе на 15.08.2026 г. (събота) от19:00 часа, вместо на 16.08.2026 г. (неделя) от 20:00 часа и ще бъде излъчена по ТВ Диема спорт, гласи съобщението на СТК на БФС.