Хороскоп, 13 август: Приемете всичко ново, заживейте с напредъка на времето

Луната преминава от Лъв в Дева и е в квадратура с Уран, за да ни дари с оживление и радостни мисли и чувства. Приемете всичко ново, заживейте с напредъка на времето. Днешният ден е ден на вдъхновението и действието.

ОВЕН

Активни и дейни

Луната ви зарежда с добро настроение, ентусиазъм и оптимизъм. Предстои ви силен ден, в който ще решите проблеми по един по-нестандартен начин. Тъкмо това ще ви се хареса най-много и ще остави следа и облекчение в съзнанието ви. Бъдете активни и дейни. Не стойте на едно място. Спортът е една отлична идея за справяне със стреса.

ТЕЛЕЦ

Загърбете рутината

В четвъртък вие сте неспокойни, дейни и търсещи възможности пред себе си. Днес е добре да откривате всичко онова, което е непознато за вас. Да се занимавате с дейности, които ви носят усещане за нещо ново и необятно. Загърбете рутината. Отдайте се на импулса и потърсете нещо ново, което да ви вдъхнови напълно.

БЛИЗНАЦИ

Мислете новаторски

Ще се справите с трудностите пред себе си, ако проявите новаторско мислене и не се опирате на добре формираното обществено мислене за традиции. Време е да експериментирате, да се отдадете на нещо ново и да разрешите проблемите си по начин, който досега не сте прилагали. Експериментите ще ви водят по нови пътеки.

РАК

Време за реконструкции

Денят ви носи добро настроение и сутрешен подем, който ще продължи почти през целия ден. Свършете си важни дела в часовете преди обяд, а след това помислете за определени промени в живота си, от които сега имате нужда. В личен план се нуждаете от малки реконструкции, на които времето вече е дошло. Изчакайте и не бързайте с тях.

ЛЪВ

Освобождаване

Както ви обещах вчера, успехите при вас ще започнат да валят от днешния ден. Бъдете дейни и осигурете колкото се може повече мобилност на мислите и действията си. Освободете се от предразсъдъци и избягвайте да бъдете роби на формирано обществено мислене. Днес не ви е нужно да се съобразявате с мнението на другите хора.

ДЕВА

Приемете новото

Ще ви се наложи да направите малки промени в начина си на мислене, за да сте в час с новото време и новите схващания на хората, с които общувате най-често в ежедневието си. Не се опитвайте вие да им наложите мнението си, а приемете тяхната гледна точка. Тя е различна от вашата, но в случая е правилна.

ВЕЗНИ

Правите впечатление

Сутрешните часове на четвъртък ви даряват с добри новини, които ви даряват стимул да се борите за още по-големи завоевания. Днес сте мотивирани и търсите възможност да се изявите във всяко едно отношение. Дори на моменти правите прекалено натрапчиво впечатление, но така ще бъдете забелязани. Не е никак лошо.

СКОРПИОН

Успех в работата

Четвъртък е сред дните, в които трябва да обърнете малко повече внимание на служебните си ангажименти. Направите ли го, те ще вървят с лекота и ще ви се отплатят с добри резултати и много позитивни последствия. Ако сте в отпуск, може да помислите за смяна на работата или поемане на един допълнителен ангажимент през септември.

СТРЕЛЕЦ

Изненадвате близките

Справяте се отлично, ако ви предстоят занимания с документация, държавна администрация и разговори от такъв характер. В личния живот сте активни и дейни, подготвящи изненада за своите близки. Ще ги сюрпризирате с новина за едно предстоящо пътуване около септемврийските почивни дни.

КОЗИРОГ

Стегнете си парите

В четвъртък сутрин е добре да свършите належащите към момента делови дейности, но не прекалявайте с активността. Разпределете силите и ангажиментите си за през целия ден. Днес планирайте бюджета до края на месеца и преценете дали вървите в правилна посока от финансова гледна точка. Платете всички текущи разходи.

ВОДОЛЕЙ

Щастлив момент

Денят е доста благоприятен за вас. Носи ви полъх на нещо ново, както и сила, за да го приемете в живота си с отворени обятия. Вие сте обнадеждени и възнаградени от съдбата. В момента чувствате щастие и преживявате един подчертано щастлив момент. Не пропускайте възможността да му се насладите.

РИБИ

Пазете здравето

Доброто ви настроение днес е подчертано и то е повод да обедините всички свои колеги около себе си и около своите идеи. Днес сте център на вниманието в колектива и затова е добре да сте по-решителни. Хапвайте здравословни храни днес и не прекалявайте с количествата. Пазете си здравето. Спортът или една по-дълга разходка ще ви ободрят.

Хороскоп за родените на 13 август – Честит рожден ден! Очаква ви година на чувства и емоции, които не можете да прикривате. Нямате и повод да го правите, но гледайте да не прекалявате и да не потъвате много надълбоко в океана от страсти. Любов и красиви преживявания се крият в следващата година. Изживейте ги.

Тодор Емилов-Тео