Къде ще спира токът в четвъртък, 13 август

На 13.08.2026 г. в периода 9:00 ч. до 9:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Велико Търново, кв. Чолаковци – ул. Бяла Бона от № 1 до №24, ул. Райна Княгиня от № 1 до № 15, ул. Рада Войвода от № 1 до № 17, ул. Петър Пърмаков от № 1 до № 7, ул. Райчо Николов № 1, 3, СУ Владимир Комаров, както фирмите и гаражите в района.

На 13.08.2026 г. в периода 8:30 ч. до 13:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Полски Тръмбеш: Бензиностанция „Петрол“ АД гр. Полски Тръмбеш, „България САТ“ ЕАД гр. Полски Тръмбеш, ТП Булгарплод-Светлана Тодорова Спасова, и СОЛАР 04 ЕООД гр. Полски Тръмбеш.

На 13.08.2026 г. в периода 7:30 ч. до 8:00 ч. и от 12:30 ч. до 13:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. Полски Тръмбеш – под жп линията.

На 13.08.2026 г. в периода 9:30 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Велико Търново, с. Хотница – абонатите захранени от ТП 4 Хотница.