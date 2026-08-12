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Къща се срути във Велико Търново, отломките блокираха улица

Галина Георгиева 365 четения 0 Comments

Живущите в района настояват за спешна реакция от Общината

 

НЕОБИТАЕМА КЪЩА НА КВ. „ВАРУША“ СЕ СРУТИ И БЛОКИРА РАЙОНА. Това се случи на ул. „Поборническа“. За инцидента сигнализираха преди малко живущите в старата част на града, които настояват за спешна реакция от страна на Община Велико Търново. За щастие, няма пострадали хора.

Потърпевшите споделиха видео във фейсбук, което показва мащаба на срутването. Огромно количество керемиди, дървени греди и други строителни отломки са се свлекли върху тесния участък. На места те заемат почти цялото пространство и правят достъпа с автомобил невъзможен.

В клипа разтревожените съседи коментират, че не е ясно кой е собственик на сринатия имот.

Ситуацията буди сериозно притеснение и заради невъзможния достъп при евентуален инцидент, изискващ спешна намеса. В момента линейка или противопожарен автомобил няма как да стигнат до блокираната част на улицата.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: Маргарет Станчева

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