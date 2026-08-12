Огнеборци и доброволци спасиха от изпепеляване ферма със 109 животни и 4 сгради

Петима огнеборци и 10 доброволци с четири специализирани автомобила са спасили от изпепеляване ферма със 109 животни и четири сгради в стражишкото село Кесарево. Пожарът избухнал в 12,58 часа на 11 август.

В злополучния ден бил получен сигнал на телефон 112, че са пламнали сухи треви в землището на Кесарево. Незабавно на местопроизшествието пристигнали два екипа от пожарникари като в спасителната акция се включило и доброволческото формирование на Стражица.

Благодарение на бързите им действия, пламъците били потушени и не са причинени материални щети.

Същия ден служители на РДПБЗН-Велико Търново са реагирали на още 8 сигнала за запалени сухи треви и отпадъци в землищата на Павликени и Свищов, както и на селата Раданово, Сушица, Батак и Майско.

От унищожаване са спасени 3 сгради, два автомобила и над 500 декара с посеви.

Веселина АНГЕЛОВА