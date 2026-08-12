Празник в Мерданския манастир! С литийно шествие и по път, осеян с рози, Хавайската икона влезе в светата обител (СНИМКИ)

12 август ще остане паметен в съвременната история на Мерданския манастир „Св. 40 мъченици”.

Светата обител бе избрана да приеме чудотворната Хавайска икона на Света Богородица, известна с това, че от нея тече миро, а стотици люде – здрави, болни и хроми, я посрещнаха с радост, благоговение и вяра, за да измолят здраве и благополучие за себе си и за своите семейства. Получи се истински празник – вълнуващ и емоционален, който ще се помни дълго от присъстващите.

Хора започнаха да се стичат към девическия манастир още в ранните следобедни часове, колите стигнаха до центъра на селото и макар с наближаване часа на пристигане на иконата напрежението да се покачваше, всички чакаха търпеливо. А народ наистина се беше стекъл от всякъде – от близки и далечни градове от двете страни на Балкана, имаше и румънци от Букурещ.

Старша сестра Серафима посрещаше всички с блага усмивка. „Знам откъде са хората, защото още от миналата седмица звънят за информация. Те са от Русе, Свищов, Попово, Разград, Търговище, Хасково, Пловдив, Кърджали, Казанлък, Калофер и Златоград, Стара Загора и Сливен”, уточни за „Борба” монахинята, която от 7 години е в манастира. Тя е родом от Златоград и се пошегува, че затова има дошли от този край.

Хавайската икона пристигна под охрана час по-късно от уреченото време и бе посрещната от множеството още пред манастира.

Пръв я пое Негово Високопреосвещенство митрополит Григорий. Заобиколен от свещеници от различни храмове във Великотърновска епархия той я издигна високо и благослови всички. С нея той поведе литийното шествие към манастирската църква, като пътя пред нея бе обсипван с цвят от рози. А иконата наистина бе влажна от миро, което също ухаеше на рози и изпълни с благоухание храма. „Помолете се за вашите домове, чада, сродници и за нашето отечество! На всички вас – божия благодат и благословение и нека Майката Божия да чува вашите молитви!”, обърна се към вярващите владиката.

Всеки имаше възможност да целуне и се помоли пред образа на Божата майка, като получаваше в дар икона и тампон, напоен с мирото от Хавайската икона, което свещеник обираше от стъклото. Така присъстващите също станаха свидетели на чудото, както милиони по света преди тях. И докато хората минаваха, митрополит Григорий отслужваше вечернята.

Мерданският манастир ще бъде отворен докато има хора, които искат да се докоснат до чудотворната икона. На 13-ти август ще бъде отслужена утреня, а в 12 часа Хавайската икона ще пристигне в катедралния храм „Рождество Богородично” във Велико Търново, където ще престои около два часа. След това продължава пътя си към Бургас, в Сливенска епархия.

Ана Райковска

Сн. авторката