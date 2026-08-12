БАБХ с призив преди Голяма Богородица: Не водете овце и кози в храмове и манастири

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) призова стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите да не допускат придвижване и събиране на овце и кози по време на предстоящото честване на Успение на Пресвета Богородица – Голяма Богородица.

Причината е усложнената епизоотична обстановка заради шарката по овцете и козите (ШОК).

От БАБХ предупреждават, че доставянето или транспортирането на живи овце и кози до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди крие сериозен риск от разпространение на заболяването. Това се отнася и за животни, предназначени за курбан, дарение или продажба.

„Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат район или да са били в контакт със заразени животни или замърсени материали“, предупреждават от Агенцията.

От БАБХ посочват няколко основни изисквания във връзка с предстоящите религиозни прояви. Овце и кози не трябва да бъдат извеждани от животновъдните обекти за участие в религиозни обреди, празници, събори и други обществени прояви.

Не трябва да се купуват, продават, даряват или транспортират животни с неустановен произход, без идентификация и без необходимите ветеринарномедицински документи.

От Агенцията предупреждават още, че не трябва да се извършва нерегламентирано клане на животни на обществени места и в районите около религиозните обекти.

При приготвянето и раздаването на курбан трябва да се използват единствено продукти с доказан произход, добити в одобрен обект под ветеринарен контрол и придружени от необходимите документи и здравна маркировка.

В населените места, които попадат в защитни и надзорни зони, свободното придвижване на овце и кози е забранено. Изключения се допускат само в изрично разрешените от БАБХ случаи и при изпълнение на определените ветеринарномедицински условия.

Агенцията призовава гражданите, църковните настоятелства, кметовете и организаторите на празнични прояви към отговорно поведение при провеждането на богослужения и обществени събирания.

От БАБХ уточняват, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за здравето на хората. Заболяването обаче е силно заразно при овцете и козите и може да доведе до висока заболеваемост и смъртност, както и до значителни икономически загуби.

Стопаните трябва ежедневно да наблюдават животните си. Сред признаците, за които трябва да следят, са повишена температура, отпадналост, намален апетит, секрети от очите и носа, кожни възли, папули и корички.

При появата на тези или други съмнителни симптоми стопаните трябва незабавно да уведомят регистрирания ветеринарен лекар или съответната областна дирекция по безопасност на храните.

Сигнали могат да бъдат подавани денонощно и на горещия телефон на БАБХ: 0 700 122 99.

Нерегламентираното придвижване и търговията с животни ще бъдат обект на засилен официален контрол. При установяване на нарушения ще бъдат прилагани предвидените в законодателството административни и ветеринарномедицински мерки.