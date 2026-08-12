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Разкриха злосторник, помлял стъкла на автомобил

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Служители на РУ – Павликени установиха 42-годишен мъж, счупил стъкла на автомобил. На 11 август преди обяд съдействие в полицейското управление в Павликени е потърсил местен жител, който обяснил, че автомобилът му е със счупени стъкла.

От проведените действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 42-годишен местен жител, известен на полицията. Той е възстановил финансовата равностойност на щетата.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

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