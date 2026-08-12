Годишният ръст на средната заплата в България се забавя

Средната месечна брутна работна заплата e 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г., като се увеличава спрямо първото тримесечие на 2026 г. с 2,6 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Добивна промишленост“ – с 14,8 на сто, „Строителство“ – с 6,5 на сто, и „Образование“ – с 6,3 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2026 г. е 1476 евро, за май 2026 г. – 1434 евро, а за юни 2026 г. – 1421 евро.

Спрямо второто тримесечие на 2025 г. средната заплата нараства с 9,8 на сто, като най-голямо e увеличението в следните икономически дейности: „Добивна промишленост“ – с 24 на сто, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 19,5 на сто, и „Други дейности“ – с 15,7 на сто.

Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на 2026 г. средната заплата e била 1407 евро и се е увеличила спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2,8 на сто, а спрямо първото тримесечие на 2025 г. – с 12,7 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение за второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3079 евро; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2140 евро; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2036 евро.

Най-нископлатени са били наетите в: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 918 евро; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1031 евро; „Други дейности“ – 1053 евро.

През второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 4,8 на сто, а в частния сектор – с 11,5 на сто.

БТА