РЗИ спря от продажба нерегламентирани спирали против комари
Продуктите са произведени в Италия и Китай
РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СПРЯ ОТ ПРОДАЖБА ДВА ВИДА СПИРАЛИ ПРОТИВ КОМАРИ.
Мярката е предприета след проверки на служители от дирекция „Обществено здраве“ в рамките на контрол върху химичните вещества, смеси, изделия и биоциди.
Със заповед на директора на институцията от 22 юни 2026 г. е забранена реализацията на Raid Spirali Antizanzare – италиански спирали по десет броя в опаковка, както и на такива, произведени в Китай – SHENKE MOSQUITO COIL, предлагани по четири броя в комплект.
Здравните инспектори са установили нарушения при етикирането и липса на издадено от компетентния орган разрешение за търговия на пазара за биоциди.
Общо 45 проверки са извършили служителите в дирекция „Обществено здраве“ през второто тримесечие на годината. Несъответствия са открити при шест продукта. Четири от нарушенията са свързани с етикирането, две – с информационните листовки за безопасност, а при един – проблем със съставките.
В информационната система за надзор на пазара са създадени досиета за пет химични смеси, квалифицирани като опасни. Те са пуснати на пазара в нарушение на нормативните изисквания.
През отчетения период е съставен акт на юридическо лице за възпрепятстване упражняването на държавен здравен контрол.
Галина ГЕОРГИЕВА