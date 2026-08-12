РЗИ спря от продажба нерегламентирани спирали против комари

Продуктите са произведени в Италия и Китай

РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СПРЯ ОТ ПРОДАЖБА ДВА ВИДА СПИРАЛИ ПРОТИВ КОМАРИ.

Мярката е предприета след проверки на служители от дирекция „Обществено здраве“ в рамките на контрол върху химичните вещества, смеси, изделия и биоциди.

Със заповед на директора на институцията от 22 юни 2026 г. е забранена реализацията на Raid Spirali Antizanzare – италиански спирали по десет броя в опаковка, както и на такива, произведени в Китай – SHENKE MOSQUITO COIL, предлагани по четири броя в комплект.

Здравните инспектори са установили нарушения при етикирането и липса на издадено от компетентния орган разрешение за търговия на пазара за биоциди.

Общо 45 проверки са извършили служителите в дирекция „Обществено здраве“ през второто тримесечие на годината. Несъответствия са открити при шест продукта. Четири от нарушенията са свързани с етикирането, две – с информационните листовки за безопасност, а при един – проблем със съставките.

В информационната система за надзор на пазара са създадени досиета за пет химични смеси, квалифицирани като опасни. Те са пуснати на пазара в нарушение на нормативните изисквания.

През отчетения период е съставен акт на юридическо лице за възпрепятстване упражняването на държавен здравен контрол.

Галина ГЕОРГИЕВА